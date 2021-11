Comic-Laden

Grant Snider ist ein Bücher-Liebhaber und hat nun ein Best-Of seiner Comics vorgestellt.

Der Comic von Grant Snider stellt auf eine lebhafte und humorvolle Art und Weise das Leben von Buchliebhaber dar. Grant Snider ist von Berufswegen Kieferorthopäde, hat jedoch eine Schwäche fürs Zeichnen. Doch es ist weit mehr als ein Hobby, denn seine Werke haben viel Resonanz nach sich gezogen. Die Cartoons sind in der „New York Times“ erschienen und in der „New Yorker“. Fans seiner Werke können sich auf seiner Webpräsenz weitere Informationen zu seinen Werken und seinem Werdegang einholen (incidentalcomics.com). Er hat bereits eine große Fangemeinde auf Instagram, denn sein Talent reißt Menschen in seinen Bann. Der Comiczeichner ist verheiratet und Familienvater von fünf Kinder und findet dennoch - meistens nachts - Zeit, um sich dem Zeichnen von Comics zu widmen. Seine Leidenschaft und sein Talent spiegeln sich eindrucksvoll in seinen Kreationen wider. Nicht umsonst sind seine Werke in der Anthologie der besten amerikanischen Comics im Jahre 2013 erschienen.In seinem Werk "Dein Bücherregal verrät dich" entführt der Zeichner in die Welt von Buchliebhabern. Er zeigt auf, welche Probleme es im Alltag gibt, wenn man ein "Suchtproblem" mit Literatur hat. Im Comic findet sich ein Humor der besonderen Art, den nur Insider verstehen. Es hilft dabei, mit der "Sucht" besser zurechtzukommen. Schließlich lauern an jeder Ecke Versuchungen. Überall gibt es einen Zeitschriftenladen oder eine Bibliothek. Doch was tun, wenn der Bücherschrank zu Hause schon keinen Platz hat? Es ist ein hin und her und doch gewinnt meistens die "Sucht" nach Literatur. Ja, es sind die typischen Sorgen von Menschen, die eine Schwäche für Bücher haben. In seinem Comic versteht es Grant Snider, mit Kreativität und Humor den Alltag von Buchliebhabern in Szene zu setzen. Die Leser werden garantiert ihren Spaß mit dem Werk haben und sich sicherlich in der ein oder anderen Szene wiedererkennen.Es ist das ideale Geschenk für Menschen, die Bücher nicht nur lieben, sondern von ihnen abhängig sind! Die Zeichnungen sind unikal und bringen Abwechslung in den Bücheralltag. Comics sind die ideale Ergänzung zum Bücheralltag. Bücherfreunde kreative Zeichnungen auf sich wirken lassen, um über ihr Dasein als Buchliebhaber zu sinnieren. Ganz gleich, ob es als Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag oder als Freundschaftsgeschenk zum Einsatz kommt, es wird seine Wirkung nicht verfehlen. Das Werk wird garantiert dem Beschenkten ein Lächeln entzücken, denn hier findet sich jeder wider, der ein Faible für Literatur hat.