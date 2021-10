«Wild Republic»-Produzent geht zu UFA Fiction

Köpfe

Der Geschäftsführer der Handwritten Pictures GmbH wechselt zum größten Fernsehhaus Deutschlands.

Für Eric Bouley wird es kein gemütlicher Montag, den die Hälfte des Landes feiert. An Allerheilgen, den 1. November, tritt Bouley seine neue Stelle als Produzent bei UFA Fiction an. Er kommt von der Firma Handwritten Pictures GmbH, die unter anderem «Ein Kind wird gesucht» und die Serie «Wild Republic» koproduzierte. In seiner neuen Tätigkeit soll sich Bouley auf die Entwicklung neuer Film- und Fernsehstoffe konzentrieren.Benjamin Benedict, Geschäftsführer und Produzent UFA Fiction: „Wir freuen uns sehr, eine so spannende Produzentenpersönlichkeit bei der UFA willkommen zu heißen und gemeinsam mit Eric viele erfolgreiche Projekte zu realisieren. Eric besitzt ein großartiges Gespür für besondere Themen und Stoffe, ist stark vernetzt zu vielen kreativen Talenten, vor allem auch im Bereich der young talents, was uns als UFA sehr am Herzen liegt.“Eric Bouley, Produzent UFA Fiction: „Außergewöhnliche Geschichten zu erzählen, ist meine größte Leidenschaft und gerade jetzt ist die spannendste und vielfältigste Zeit dafür. Die Möglichkeit, diesem Wunsch unter dem Dach der namhaften UFA mit einem fantastischen Team nachzugehen, erfüllt und ehrt mich gleichermaßen. Ich freue mich, durch die Kombination aus jungen Talenten und erfahrenen Kreativen, besondere und mutige Stoffe zu entwickeln, die das Programm von morgen nachhaltig, divers und für alle gemeinsam erlebbar gestalten.“