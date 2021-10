«Hartes Deutschland» schlägt sich wacker

Quotennews

Am Nachmittag kommt das neue Format «Let’s Love» mit Jana Ina Zarella nicht aus den roten Zahlen heraus.

Der Fernsehsender RTLZWEI strahlte am Donnerstag eine neue Ausgabe vonaus. Dieses Mal bewegte man sich in Leipzig und traf einmal mehr auf den 32-jährigen Norman, der seit vielen Jahren Drogen konsumiert. Außerdem stand der 40-jährige René im Fokus, der endlich aus der Sucht ausbrechen möchte. Ob die beiden in ein besseres Leben starteten, verfolgten 0,55 Millionen Zuschauer.Bei den jungen Fernsehzuschauern ließen sich dieses Mal 0,29 Millionen Menschen die Folge nicht entgehen. Die Produktion erzielte einen Marktanteil von mittelmäßigen 4,5 Prozent. Im Anschluss setzte man auf eine zehn Jahre alte Ausgabe von, die 0,51 Millionen Menschen sehen wollten. Bei den jungen Fernsehzuschauern fuhr man 4,9 Prozent ein. Ab 00.20 Uhr generierten mehrere-Episoden 6,3, 9,1, 9,1 und 5,3 Prozent in der Zielgruppe.Zwischen 17.05 und 18.05 Uhr setzte die in Grünwald ansässige Fernsehstation auf die vierte-Folge. Marco und Jasmin sowie Gitty und Alf wurden von 0,13 Millionen Zuschauer verfolgt, der Marktanteil belief sich auf schreckliche 1,0 Prozent. Bei den Werberelevanten blieb man mit 1,9 Prozent im tiefroten Bereich.