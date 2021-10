Quotencheck

Der Mix aus Prominenten war in diesem Jahr kein großer Erfolg. Außerdem wollte die RTL-Rührungsetage «RTL Direkt» pushen.

Auch in diesem Jahr strahlte der Kölner Fernsehsender seine Sendungaus. Wie schon vor zwölf Monaten wurde die Produktion im nordrhein-westfälischen Borcholt ausgetragen. Doch die Emotionen waren in diesem Jahr etwas gedämpfter. Noch vor einem Jahr machte der damalige Freund von Georgina Fleur im Rausch Schlagzeilen, weil er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte.Doch solche Skandale gab es in diesem Jahr nicht. Die sechste Runde aus dem Hause Seapoint startete am Dienstag, den 5. Oktober, vor 1,77 Millionen Fernsehzuschauern. Mit 0,81 Millionen Umworbenen ging es gut los, aber eben nicht so überragend wie in den Vorjahren. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf gute 13,9 Prozent. Einen Tag später wurde dieser Wert bestätigt, die Reichweite belief sich auf 0,89 Millionen junge Zuschauer. Am Mittwochabend sahen 1,84 Millionen Zuschauer zu. Der dritte Tag erzielte nur noch elfeinhalb Prozent.In der zweiten Woche erreichte «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» ähnliche Werte. Am Dienstag erzielte man bei den Umworbenen 13,3 Prozent, mit 0,94 Millionen Umworbenen sackte man am Mittwoch 14,1 Prozent Marktanteil ein. Es wurde auch bis dahin die höchste Reichweite von 2,01 Millionen Zuschauern eingefahren.Eine Woche später sorgte man für 1,74 Millionen Zuschauer, wobei die Seapoint-Produktion mit 0,82 Millionen Zuschauern 13,4 Prozent Marktanteil holte. Die Donnerstagsausgabe fiel aus, stattdessen wurde diese auf den Mittwoch vorverlegt. 1,92 und 1,64 Millionen Menschen verfolgten die zwei Episoden, die auf 0,87 und 0,68 Millionen Werberelevante kam. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mit 14,1 und 16,2 Prozent Marktanteil beziffert.Die finale Woche startete mit zwei Millionen Zuschauern und 0,96 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei 13,9 Prozent. Die vorletzte Ausgabe sorgte für 1,78 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich nun auf 11,5 Prozent. Die letzte Folge sorgte für 1,69 Millionen Zuschauer. Mit 0,72 Millionen jungen Leuten kam man auf 12,0 Prozent. Die sechste Staffel sorgte für 1,82 Millionen Zuschauer und 7,2 Prozent. Mit 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte RTL 13,4 Prozent Marktanteil.Während das «Sommerhaus» trotz «RTL Direkt»-Unterbrechung recht gut lief, waren die übrigen Formate Rohrkrepierer. Das «Exklusiv Spezial – Das Sommerhaus» unterhielt dienstags und donnerstags nur 0,73 Millionen Zuschauer. Die drei Ausgaben kamen auf schlechte 6,7 Prozent. Die Live-Talks erreichten 8,3 Prozent. Beim Gesamtpublikum verbuchten die zwei Ausgaben, die um 21.15 Uhr ausgestrahlt wurden, lediglich 1,38 Millionen Zuschauer.