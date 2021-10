Amazon steigert Prime-Umsatz signifikant

Wirtschaft

Das Online-Versandhaus kann seine Zahlen noch einmal deutlich steigern.

Der bekannte Online-Händler Amazon legte am Donnerstag seine Zahlen für die Monate Juli, August und September vor. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf 110,8 Milliarden US-Dollar und verlangsamte so das Wachstum deutlich. In den ersten zwei Quartalen ging es um 44 und 27 Prozent aufwärts. Der Nettogewinn sank auf 3,2 Milliarden US-Dollar, im Vorjahreszeitraum wurden 6,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden."Wir haben immer gesagt, dass wir uns für Letzteres entscheiden, wenn wir vor die Wahl gestellt werden, zwischen der Optimierung für kurzfristige Gewinne und dem, was langfristig das Beste für die Kunden ist - und das kann man in jeder Phase dieser Pandemie sehen", sagte Jassy, der im Juli den Chefposten übernahm, nachdem Gründer Jeff Bezos zurückgetreten war, in einer vorbereiteten Stellungnahme. Amazon teilte mit, man werde Milliarden in Löhne, Lieferketten und Fracht stecken.Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit Amazon-Abonnementdiensten (einschließlich Prime-Mitgliedschaften) um 24 Prozent auf 8,15 Milliarden US-Dollar. Wie viele Menschen derzeit ein Prime-Abo besitzen, teilte Amazon nicht mit. Amazon Web Services (AWS) legte um 39 Prozent auf 16,11 Milliarden US-Dollar zu, Werbeverkäufe stiegen um 50 Prozent auf 8,09 Milliarden US-Dollar.