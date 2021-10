VOD-Charts

Auf dem ersten Platz lag wieder eine sehr beliebte Netflix-Serie.

«Ugly Betty»-Darstellerin war sechs Jahre das Gesicht der erfolgreichen NBC-Work-Place-Comedy, die in Deutschland bei Universal Channel ausgestrahlt wurde. Dort wurde das Format aber wenig nachgefragt. Seit wenigen Wochen in das Format nun bei Netflix zu sehen und schaffte nun den Sprung auf Platz drei. 4,96 Millionen Episoden wurden in den vergangenen sieben Tagen aufgerufen.Die südkoreanische Fernsehserieist immer noch sehr beliebt. Zwischen Freitag, den 22. Oktober, und Donnerstag, den 28. Oktober, wurde die neun-teilige Serie 8,11 Millionen Mal aufgerufen. Auf dem ersten Platz befindet sich die mit Sehnsucht erwartete dritte Staffel von. Der Serie, die eigentlich Warner Horzon, A&E Studios, Berlanti Productions und Alloy Entertainment für Lifetime herstellten, kam auf 8,46 Millionen Abrufe.Neu im Netflix-Sortiment ist die japanische Anime-Serie, die 26 Episoden umfasst und unter anderem vor knapp 20 Jahren bei MTV ihre Deutschlandpremiere feierte. Das Format der Firma Sunrise lag mit 3,74 Millionen Aufrufen auf dem sechsten Platz. Die neue Staffel vonbelegte mit 4,53 Millionen Zugriffen die fünfte Position.