Sky wird teurer  und die Unübersichtlichkeit bleibt

Vermischtes

Sky Deutschland wird ab dem 9. November ein neues Preispaket einführen. Live-Sport wird im Schnitt 2,50 Euro mehr kosten.

Der 9. November ist in Deutschland ein sehr geschichtsreicher Tag. Sky Deutschland zieht nun nach wird in rund zwei Wochen eine neue Preisstruktur einführen. Diese wird allerdings nicht übersichtlicher, sondern die Verwirrung und zahlreiche Zusatzpakete bleiben erhalten. Bei Sky wird als sogenanntes Basis-Paket jetzt „Entertainment Plus“ in „Sky Ultimative TV“ umgewandelt, das nun immer eine Netflix-Partnerschaft enthält. Ergo: Für Basis-Kunden wird Sky deutlich teurer.Sport-Fans können allerdings das Basis-Paket ohne Netflix buchen. Das Angebot „Sport“ kostet 20 Euro (bisher 17,50€ im ersten Jahr), bei „Basis“ gekoppelt mit „Bundesliga“ berappelt der Kunde 27 Euro (bisher 25€) und das gesamte Sport-Angebot („Basis“ + „Bundesliga“ + „Sport“) soll 32,50 (30€) Euro kosten. Der zweite Receiver kostet künftig zehn statt fünf Euro und für „Sky Go Plus“ und „Sky Kids“ werden noch einmal jeweils fünf Euro fällig. Die Option aus „Sky Ultimative TV“ und „Cinema“ erhöht sich von 22,50 auf 30,00 Euro.Ben Case, Senior Vice President Sky TV bei Sky Deutschland: "Mit der neuen Angebots- und Preisstruktur und dem Start von Sky Ultimate TV machen wir einen weiteren großen Schritt, um unser Angebot für die Kunden zu verbessern. Durch die Integration von Netflix in das Basisangebot bieten wir ihnen das beste Unterhaltungserlebnis zu einem sehr attraktiven Preis." Erst am Donnerstag gab Comcast seine Quartalszahlen bekannt: Sky verdiente fast eine Milliarde US-Dollar in den vergangenen drei Monaten.