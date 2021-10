Alyssa Milano unterschreibt A+E-Vertrag

US-Fernsehen

Mit dem Entertainment-Haus hat der «Charmed»-Star einen neuen Vertrag geschlossen.

Alyssa Milano, eine Schauspielerin, Produzentin, Autorin, Unternehmerin und Aktivistin, wird für das Studio A+E Projekte schreiben und produzieren, die auf globalen und nationalen Fernsehplattformen und -diensten verkauft werden. Die Vereinbarung geht auf den Erwerb von Milanos Pilotfilm «Things I'm Seeing Without You» durch A+E zurück. Das Drehbuch, das auf dem gleichnamigen Jugendroman von Peter Bognanni basiert, erzählt die Geschichte eines Mädchens im Teenageralter, das nach dem Tod ihres Freundes wieder Kontakt zu ihrem entfremdeten Vater aufnimmt."Alyssa Milano ist eine kreative Naturgewalt", sagte Barry Jossen, Präsident und Leiter der A+E Studios. "Sie hat in ihrem Leben schon so viel erreicht, als Künstlerin, Aktivistin, Autorin, Podcasterin und vieles mehr. Alyssas unermüdliche Energie und ihre brillanten kreativen Instinkte werden ihre derzeitige und aufstrebende Karriere als Top-Produzentin im Fernsehen mit Sicherheit weiter vorantreiben. Sie ist auch eine inspirierte Autorin, die ihr erstes Drehbuch auf der Grundlage von «Things I am Seeing Without You» geschrieben hat. Tana Jamieson und ich freuen uns zusammen mit Kiel Elliot und Tom Lerner - Alyssas kreativem Team bei A+E Studios - sehr darauf, Alyssas Vision auf den Bildschirm zu bringen. Wir wissen, dass sie ein großer Erfolg sein wird, und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein.""Ich bin begeistert, diese Partnerschaft mit A+E Studios einzugehen", sagte Milano, die schon bei «Wer ist hier der Boss», «Melrose Place» und «Charmed» mitspielte. "Nachdem ich als Schauspieler und Produzent Geschichten erzählt habe, ist es unglaublich erfüllend, nun meine Leidenschaft für das Schreiben zu erweitern und ein Zuhause für Projekte zu haben, die ich mit viel Glück produzieren kann. A+E Studios war bereits ein wunderbarer Partner und ich freue mich auf alles, was noch kommen wird."