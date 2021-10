Jon Hamm vertont FOX-Animationsserie

US-Fernsehen

Der «Mad Men»-Darsteller wird bei «Grimsburg» Synchronsprecher.

Im Jahr 2023 soll die neue animierte Comedy namensbeim Fernsehsender FOX Premiere feiern. Nun hat man bekannt gegeben, dass Jon Hamm zu den Synchronsprechern gehört. "Ich freue mich sehr, in das Fox-Animationsuniversum eingebunden zu sein", sagte Hamm."Ein Universum, das ich seit den frühen Neunzigern aktiv verfolge. Die Gelegenheit, ein Projekt wie «Grimsburg» zum Leben zu erwecken, das so besonders und einzigartig ist, und mit seinen unglaublich fantasievollen und witzigen Schöpfern zu arbeiten, ist eine, bei der ich es kaum erwarten kann, loszulegen."Catlan McClelland und Matthew Schlissel sind die Drehbuchautoren von «Grimsburg» und werden auch als Co-Executive Producer fungieren. Neben Hamm werden Gail Berman und Hend Baghdady von der Jackal Group als ausführende Produzenten tätig sein, ebenso wie Connie Tavel und Chadd Gindin. Gindin wird auch der Showrunner der Serie sein. Bento Box Entertainment von FOX wird die Animation liefern."Da wir unsere Animationsmarke weiter über Familienkomödien hinaus ausbauen, ist «Grimsburg» mit seiner witzigen, skurrilen und einfallsreichen Interpretation des Krimi-Genres die perfekte Fox-Komödie der nächsten Generation", so Michael Thorn, President of Entertainment bei Fox Entertainment. "Und mit Jon Hamm in der Hauptrolle als Marvin Flute, dem zutiefst gestörten Detektiv mit sehr eklektischem Geschmack und ebensolchen Ansichten, glauben wir, dass dies endlich Hamm's Durchbruch als Hauptdarsteller sein könnte."