Lisette Alexis schnappt sich die «National Treasure»-Hauptrolle

Für den Disney-Streamingdienst Disney+ wird derzeit eine neue Serie entwickelt.

Der Disney-Konzern hat Lisette Alexis für die Hauptrolle der neuen-Serie gecastet. Die Schauspielerin war vor Kurzem in dem Film «We Need to Do Something» neben «American Horror Stories»-Star Sierra McCormick zu sehen. Die Serie ist eine Neuinterpretation der gleichnamigen Filmreihe mit Nicolas Cage.Alexis wird Jess spielen, die sich auf das Abenteuer ihres Lebens einlässt, um die Wahrheit über ihre Vergangenheit aufzudecken und einen verlorenen panamerikanischen Schatz zu retten. Jess wird als brillant, einfallsreich und als Liebhaberin eines guten Geheimnisses mit einer natürlichen Begabung für das Lösen von Rätseln beschrieben. Im Laufe der Disney+-Originalserie entdeckt Jess ihre eigene vergrabene Geschichte und ihre Verbindung zu dem besagten lange verschollenen Schatz.Die Produktion von «National Treasure» wird Anfang 2022 beginnen, und viele der ursprünglichen ausführenden Produzenten, Regisseure und Autoren der Filme sind an dem TV-Spinoff-Projekt beteiligt. Cormac und Marianne Wibberly haben den Pilotfilm geschrieben. Die Wibberlys sind neben Rick Muirragui, Jerry Bruckheimer, Jon Turteltaub, Jonathan Littman und Kristie-Anne Reed ausführende Produzenten. Die ausführende Produzentin Mira Nair führte bei der Pilotepisode Regie.