«Geh aufs Ganze» startet Ende November

TV-News

Die Show mit Jörg Draeger wird allerdings auch einen Co-Moderatoren enthalten. Sat.1 greift auf ein bekanntes Gesicht zurück.

Im Sommer trat Jörg Draeger in der Reality-Show «Promi Big Brother» auf, in der die EndemolShine Germany-Produktion mit ihm ein wenig an die alten Sat.1-Zeiten erinnerte. Nach seinem Ausscheiden wurden neue Verträge unterzeichnet, dass Draeger mitins Fernsehen zurückkehrt. Der Fernsehsender hat sich nun für den Freitag, den 26. November, als Start entschieden.Die Produktion übernimmt die UFA Show & Factual. Natürlich werden die drei Ausgaben um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Neben Draeger steht auch Daniel Boschmann vor der Kamera. «Geh aufs Ganze» startete im Jahr 1992 bei Sat.1 und wurde zeitweise auch beim Schwestersender Kabel Eins ausgestrahlt. Das Konzept ist seit Jahrzehnten identisch: Draeger sucht sich Kandidaten aus dem Publikum aus, die mit ihm um Umschläge zockt."Der Zonk und ich, das ist eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Fabelwesen", sagt Jörg Draeger. "Wir sind eins, das ist es auch, was damals den Erfolg von «Geh aufs Ganze!» ausgemacht hat. Ich habe diese Sendung nicht nur moderiert, ich habe sie wie mein eigen Fleisch und Blut geliebt. Jahrelang habe ich mir gewünscht, eine Neuauflage zu machen. Ich habe mir vorgenommen, dass die nostalgische Euphorie der Neunziger mit dem standhält, was ein modernes Format leisten muss."