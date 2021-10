ProSieben Fun setzt auf Skateboard

TV-News

Am Samstagabend überträgt der Spartensender eine Sportveranstaltung live aus Jacksonville.

Seit den Olympischen Sommerspielen in Tokio hat Skateboarding wieder prominente Sendezeiten im deutschsprachigen Fernsehen. ProSieben Fun sicherte sich die Rechte am. Die Super Crown Championship kommen am Samstag, den 13. November 2021, live aus Jacksonville. Der Pay-TV-Sender strahlt die Sendung zwischen 20:15 und 21:45 Uhr aus.Die Street League Skateboarding World Tour ist vor elf Jahren gegründet worden. Im vergangenen Jahr gastierte die Tour unter anderem in Glendale, Ontario und Las Vegas. Der Gewinner wurde Nyjah Huston, der die Veranstaltung 2010, 2012, 2014, 2017 und 2019 für sich gewinnen konnte. Er gilt als einer der besten amerikanischen Skateboarder.Bei den Olympischen Sommerspielen waren die Quoten für die Skateboard-Disziplinen gut. Das Straßenskateboard erreichte in einer Sommernacht bis zu 0,38 Millionen Zuschauer. Eine Woche später waren am Mittwochmorgen bis zu 21,2 Prozent Marktanteil gemessen worden.