Paula gewinnt «The Taste» 2021!

Quotennews

Die 9. Staffel «The Taste» sollte gestern entschieden werden und die Gewinnerin kommt in diesem Jahr aus dem Team Tim Raue.

Das emotionale Finale der diesjährigen-Staffel hatte es in der gestrigen Primetime sicherlich nicht einfach. Es galt sich gegen eine starke ZDF-Quizshow, das «Sommerhaus»-Halbfinale und nicht zuletzt den Pokal-Abend im Ersten durchzusetzen. Doch wie schon die gesamte Staffel über fand die Sat.1-Show ihre ganze eigene Zielgruppe und konnte sich auf die treuen Zuschauer verlassen. Mehr jedoch eben auch nicht.Aus Quotensicht ist das Finale, wie die gesamte Staffel auch, nicht wirklich erfolgreich, jedoch keinesfalls schlecht. Mit 1,15 Millionen Zuschauern ab drei Jahren sank das Interesse im Vergleich zu den letzten Wochen etwas, jedoch offensichtlich mehr als verständlich bei genannter Konkurrenz. Der Marktanteil von 5,0 Prozent dürfte auch soweit in Ordnung gehen. Ärgern wird sich der Bällchensender bei der Leistung der Zielgruppe, denn mit 0,56 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verliert «The Taste» zwar nur minimal an Zuschauern zur Vorwoche, es reicht jedoch um prozentual mit 9,4 Prozent erstmals seit drei Wochen unter die 10-Prozent-Marke zu fallen.Jedoch erneut, bei dieser Konkurrenz ist das Ganze wohl eher als Erfolg zu werten. Zweifelsohne ein erfolgreicher Abend ereignete sich für Paula, die sich in der finalen Runde gegen Hanna aus dem Team Alex Kumptner und Katrin aus dem Team Alexander Herrmann durchsetze. Zuvor schieden bereits die Finalisten Tim, Christopher und Maximilian aus, wodurch sich ein reines Frauen-Finale ergab.