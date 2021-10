«Greys Anatomy» verpflichtet ersten nicht-binären Arzt

US-Fernsehen

Nicht-binäre Menschen werden im amerikanischen Fernsehen immer öfter besetzt.

In der dritten Folge der nunmehr 18. Staffel vonbekommen die Fernsehzuschauer erstmals einen nicht-binären Arzt zu sehen. E.R. Fightmaster wird die Rolle des Dr. Kai Bartley übernehmen und gehört zu einem Forschungsteam in Minnesota. Das dort ansässige Krankenhaus wirbt um Meredith (Ellen Pompeo), da sie sich gut mit der Parkinson-Krankheit auskennt.Jetzt hat ABC bekannt gegeben, dass Fightmaster – der wie Kai nicht-binär ist – ein wiederkehrendes Mitglied der «Grey's Anatomy»-Besetzung geworden ist, das erste Mal, dass ein nicht-binärer Schauspieler einen Arzt in der Serie gespielt hat. (Der Trans-Schauspieler Alex Blue Davis spielte in den Staffeln 14-16 die chirurgische Assistenzärztin Casey Parker)."Sie widmen sich ihrem Handwerk und sind extrem talentiert in dem, was sie tun", heißt es in der Charakterbeschreibung von ABC über Kai. "Selbstbewusst wie die Hölle und in der Lage, selbst die detaillierteste und banalste Wissenschaft spannend und cool erscheinen zu lassen, verbindet Kai und Amelia ihre gemeinsame Liebe zur Medizin und zum Gehirn." E.R. Fightmaster trat zuvor unter anderem in der Serie «Shrill» auf.