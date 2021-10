Mike & Michelle verlassen das «Sommerhaus der Stars»

Quotennews

Auf diese Überschrift dürfte der ein oder andere «Sommerhaus der Stars»-Zuschauer seit Wochen gewartet haben. Im Halbfinale ist es soweit.

Das wohl am meisten polarisierende Paar, Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn, sorgt ab der ersten Folge für Furore im Haus. Ein richtiges Krawall-Paar, das seit Wochen imdarum bangt, sich selbst zu sichern, Spiele zu gewinnen und vor allem jedoch, Stress macht. Von der Art und Weise, wie Mike mit seiner Frau umgeht, kann natürlich jeder Zuschauer und jede Zuschauerin selbst ein Bild haben, von Zeit zu Zeit war es jedoch schon wenig angenehm anzusehen.Trotzdem schafft es das Paar sich Woche für Woche bei Nominierungen aus dem Spiel herauszuhalten und muss das Haus nicht verlassen - bis gestern. Im Halbfinale der diesjährigen «Sommerhaus»-Staffel ist Schluss für Mike & Michelle. Etwas seltsam ging das Ganze jedoch schon vonstatten. Nicht wie sonst per Voting entschied sich, wer das Haus nach dem Paar-Spiel verlassen muss, nein, Stephan Jerkel musste die Entscheidung schlichtweg verlesen. Im Brief von RTL , über den stets Ergebnisse von Spielen ins Haus gegeben werden, stand, dass Mike & Michelle beim Spiel die schlechteste Leistung ablieferten und bitte ihre Sachen packen und gehen sollten.Einen abschließenden Ausraster von Mike gab es nicht und das Paar akzeptierte die Entscheidung ruhig, was dann doch überraschend anmutete. Aus Quotensicht ergab sich im Übrigen ein recht erfolgreiches Halbfinale für RTL . Mit 1,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einem Marktanteil von 5,6 Prozent liegt die Show zwar unter der Leistung vom Dienstag, jedoch spielte hier die Konkurrenz sicherlich eine gehörige Rolle. In der klassischen Zielgruppe ließ das Interesse ebenfalls leicht nach und mit 0,81 Millionen Zuschauern erreichte der Sender solide 11,5 Prozent Marktanteil. Läuft es im anstehenden Finale etwas besser, kann RTL mit der «Sommerhaus»-Staffel durchaus zufrieden sein.