Gibt es ein Battle on Ice?

Soap-Check

Chiara arbeitet bei «Alles was zählt» an dieser Idee. Bei «Dahoam is Dahoam» wird Emma mit der Trennung ihrer Eltern konfrontiert.

Katrin ist irritiert, als Florian sich nach ihrem Kuss entzieht. Sie vermutet Scheu, weil er in ihr nur die Patientin sieht, und nicht mehr die Frau, die sie einmal war. Ausgerechnet der unglücklich in sie verliebte Leo soll sie schnell wieder gesund machen. Aus Angst, Katrin zu überfordern, weigert Florian sich weiterhin, ihr von seiner neuen Ehe mit Anke zu erzählen. Doch dann entdeckt Katrin an Florians Finger den gleichen Ehering wie am Finger von Anke. Jule ist zurück! Sie genießt es, ihren Vater wiederzusehen. Aber Johanna ist verschnupft, weil Jule sich nicht für ein Geschenk von ihr bedankt hat. Eilig leistet Jule Abbitte – und macht Johanna ungewollt eine große Freude. Als Dörte beim Date mit Gunter kalte Füße bekommt, gesteht sie ein, dass sie noch nicht so weit ist, sich auf einen neuen Mann einzulassen. Gunter zeigt einfühlsam Verständnis und Geduld. Als Hendrik Leo dabei erwischt, wie er Brittas Hexenschuss in ihrem Bett behandelt, muss er sich Brittas Spott wegen seiner Eifersucht gefallen lassen.Ariane erfährt von Lias Aufenthaltsort. Florian und Dexter Torrence geraten in einen Streit. Dexter Torrence lässt Gerry warten. Shirin bittet Selina um Hilfe. Michael gewährt Lia Unterschlupf und versucht, sie zu überzeugen, sich freiwillig in psychiatrische Behandlung zu begeben. Ariane bekommt währenddessen Wind davon, dass Lia sich in der Scheune versteckt. Daraufhin kreuzt Ariane dort auf und macht ihr ein verlockendes Angebot. Florian und Maja sind fassungslos, da Dexter Torrence im Wald ein Lagerfeuer machen will und damit einen Waldbrand riskiert. Zwischen Florian und Dexter entfacht daraufhin ein Streit, bei dem Maja als Hotelangestellte Gefahr läuft, zwischen die Fronten zu geraten. Da Dexter Torrence Gerrys größtes Idol ist, fädelt Alfons ein Treffen zwischen den beiden ein. Gerry freut sich riesig, doch Dexter lässt ihn zum vereinbarten Zeitpunkt warten. Shirin erkennt, dass sie als Kinderanimateurin im Golfclub nicht genug Geld verdient, um sich den Beautysalon leisten zu können. Sie überlegt, einen Kredit bei der Bank aufzunehmen, aber da sie sich in Finanzangelegenheiten nicht so gut auskennt, bittet sie Selina um Hilfe.Emma reagiert geschockt auf die Trennung ihrer Eltern. Wird sie in Lansing bleiben oder ihre Mutter nach Österreich begleiten? Mike fühlt sich übergangen und fordert das Rezeptbuch seiner Urgroßmutter zurück. Müssen Bamberger und Vera den Tee nun aus ihrem Sortiment nehmen?Easy kann nicht verhindern, dass das Jugendamt Julius abholt. Verzweifelt appelliert er an Benedikt, die Wahrheit zu sagen. Cecilia hat einen bösen Verdacht: Hat Chris mit seiner Lehrerin etwas am Laufen? Chris bestreitet das, doch die Frau hat es auf ihn abgesehen. Brittas Offenbarung stellt Roberts Welt auf den Kopf. Nach dem ersten Schock wird ihm klar, dass er ein paar schwere Entscheidungen treffen muss.Simone und Richard konfrontieren Jenny und Maximilian mit einer Bedingung, unter der sie ihr neues Business unter dem Dach der Firma aufziehen können. Chiara arbeitet nun doch am Konzept von "Battle on Ice" weiter. Sie bringt es nicht übers Herz, Moritz davon zu berichten. Derweil hegt Isabelle keine großen Erwartungen an das Date mit Yannick bei ihm zu Hause. Es wird jedoch intensiver, als sie gedacht hatte.Tuner hofft, über ein selbstgebasteltes Halloween-Kostüm wieder bei Kate andocken zu können. Leider wird das Kostüm, weil der abergläubische Nihat wegen einer gruseligen Begegnung etwas neben sich steht, zerstört. Nazan und Lilly sind stolz, Degenhardt und der Roboterfirma das Handwerk gelegt zu haben. Noch wissen sie jedoch nicht, wie sich das Jeremias zu dem Skandal verhalten wird. Als Nazan zur Arbeit geht, begegnet sie prompt Degenhardt.Samantha ist nach ihren traumatischen Erlebnissen noch nicht wieder so richtig im Loft angekommen und fühlt sich fehl am Platz. Mittlerweile wohnt auch noch Lisa dort, die schon bald von ihrer Exkursion zurückkommt. Samantha befürchtet, dass sie den anderen dann zur Last fällt. Als auch noch Rico wieder um sie wirbt, wird Samantha völlig aus der Bahn geworfen. Sie bricht zusammen und offenbart ihre Ängste, dass sie im Loft unerwünscht sein könnte, weil sie sich Sam und Meike gegenüber schlecht verhalten hat. Doch Sam überzeugt Samantha schnell vom Gegenteil.Krätze freut sich darauf, seinen freien Tag mit Ben-Daniel, Emmi und Lynn zu verbringen. Doch zu seiner großen Enttäuschung wird er schließlich von Emmi und Lynn kurzfristig versetzt. Jedenfalls scheint es so, denn kurz darauf überraschen sie ihn doch noch mit einem liebevoll geplanten Familientag. Zu Krätzes großer Freude haben die beiden obendrein ein Familien-Fotoshooting auf dem Hausbootdeck organisiert. Krätze ist zutiefst gerührt, als er sieht, wie gut auch Emmi und Lynn inzwischen als Team funktionieren. Als alle am Abend gemeinsam die lustigen Fotos vom Shooting durchgehen, ist Krätze selig: Er hat Emmi zurück und auf dem Hausboot herrscht endlich der Frieden, den er sich so lange gewünscht hat.