Servus TV zeigt den Davis Cup

TV-News

Im November und Dezember 2021 werden in Madrid, Turin und Innsbruck die Tennisspiele gezeigt.

Der österreich-deutsche Fernsehsender Servus TV baut sein Engagement im Sportbereich weiter aus. Wie das Unternehmen berichtete, habe man sich die den wichtigsten Wettbewerb für Nationalmannschaften im Herrentennis gesichert. Dieser wird vom 25. November bis 5. Dezember 2021 sowohl in Madrid und Turin wie auch in der Olympiahalle Innsbruck vertreten.Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie wurde die Schlussrunde des David Cups auf diesen Termin verschoben. Es treten insgesamt 18 Teams an, die in sechs Gruppen mit je drei Teams eingeteilt sind. Die sechs Gruppensieger plus die beiden zweitplatzierten Mannschaften mit den besten Ergebnissen kommen ins Halbfinale. Die letzten drei Partien finden am 3., 4. und 5. Dezember statt.Unter der Leitung von Michael Kohlmann treten für das deutsche Team Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk, Kevin Krawietz und Tim Pütz an. Die Gruppenspiele finden mit Ausnahme des 25. und 26. November jeweils um 10:00 und 16:00 Uhr statt. Die deutsche Mannschaft tritt am 27. November gegen Serbien, am 28. November, jeweils in Innsbruck, gegen Österreich an.