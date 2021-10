Kabel Eins setzt «Rosins Restaurants» fort

TV-News

Bereits vor dem Start der aktuellen Staffel ist das Format verlängert worden.

Der in Unterföhring ansässige Fernsehsender Kabel Eins setzt weiterhin auf Frank Rosin. Das von Corona gebeutelte Formatwird auch in den nächsten Monaten produziert. Nach Informationen von Quotenmeter sucht das Unternehmen ab sofort wieder nach Gastronomen, denen das Geld ausgeht.Am Donnerstag, den 28. Oktober 2021, setzt Kabel Eins die Reality-Doku mit dem Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin fort. Das Format ist in den nächsten Wochen wieder zu sehen. «Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf» hat in den vergangenen zwei Jahren eine Achterbahnfahrt der Quoten erlebt. Das Format lieferte beständige Werte ab, aber durch die Ausgaben, die Corona in den Mittelpunkt stellten, blieben die Zuschauer fern.Außerdem leidet das Format unter der zahlreichen Konkurrenz am Donnerstagabend. Inzwischen setzten RTL ProSieben und RTLZWEI ebenfalls auf Reality-Shows. Kabel Eins kann die Sendungen allerdings gut refinanzieren, da sich die Ausgaben gut wiederholen lassen. Außerdem schiebt das Format auch oft das im Anschluss ausgestrahlte «K1 Magazin» an.