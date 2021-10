Adam Brody: «The OC» würde nach Trump nicht funktionieren

Köpfe

Der Schauspieler, der vier Jahre lang in der Hauptrolle zu sehen war, glaubt nicht mehr an einen Erfolg.

Für «The OC»-Star Adam Brody würde ein Remake der beliebten Serie nicht funktionieren. Dies sagte er in dem Podcast „Welcome to the OC, Bitches“, der von seinen damaligen Co-Stars Rachel Bilson und Melinda Clarke moderiert wird. "Ich glaube nicht, dass es möglich ist, weil wir uns gesellschaftlich in einer anderen und bewussteren Situation befinden", teilte Brody mit.Brody führt aus: "Während «The O.C.» behauptet – in einem ähnlichen Sinne wie «Gossip Girl» – eine Kritik zu sein, ist sie es nicht. Es ist eine Feier – meiner Meinung nach ist es eine Feier des Wohlstands." Brody, der den liebenswerten Seth Cohen in der Fox-Hitserie während der vier Staffeln von 2003 bis 2007 spielte, sprach über die veränderten Sehgewohnheiten der Zuschauer, die heutzutage in einer politisch aufgeheizten und sozial bewussten Welt anspruchsvollere Inhalte erwarten.Der Schauspieler fuhr fort: "Ich habe das Gefühl, dass man in einem Post-Donald-Trump-Amerika, in dem man sagt: 'Lasst uns zurück nach Orange County gehen', eine echte politische und soziale Abrechnung machen muss, und ist es das, was die Leute mit dieser Show sehen wollen? Ich weiß es nicht. Und gibt es eine Möglichkeit, beides zu tun? Ich denke schon, aber in meinen Augen möchte ich die Serie wahrscheinlich mehr abfackeln, als die Fans es wollen würden."