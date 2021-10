«Succession»: Staffel drei kommt im November nach Deutschland

TV-News

Sky zeigt die dritte Staffel sowohl linear bei Sky Atlantic als auch auf Abruf bei Sky Ticket.

Vor zehn Tagen feierte die dritte Staffel der HBO-Erfolgsseriein den USA ihre Premiere. Erst vor wenigen Stunden macht die Nachricht die Runde, dass der Premium-Kabelsender das Comedy-Drama von Jessy Armstrong um eine weitere Season verlängert hat ( Quotenmeter berichtete ). Nun ist auch bekannt, wann die dritte Staffel hierzulande aufschlagen wird. Wie Sky am Mittwoch bestätigte, zeigt man ab dem 22. November immer montags ab 20:15 Uhr die neun neuen Episoden.Darin spitzt sich der Machtkampf der Mediendynastie Roy weiter zu. Logan Roy (Brian Cox) wurde von Sohn Kendall (Jeremy Strong) in einen Hinterhalt gelockt und muss sich um familiäre, politische und finanzielle Allianzen bemühen. Die Spannungen nehmen zu, als ein erbitterter Firmenkampf in einen Familien-Bürgerkrieg umzuschlagen droht. Neben Cox und Strong und dem üblichen Cast sind auch Alexander Skarsgård und Adrien Brody als Gaststars zu sehen.Wer die ersten beiden Staffeln der Emmy- und Golden-Globe-prämierten Serie noch einmal Revue passieren lassen möchte, hat dazu die Chance beim Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q, wo die ersten 20 Folgen auf Abruf bereit stehen. Dort werden ab dem 22. November auch die neuen Folgen zu sehen sein – wahlweise im englischen Original oder auf Deutsch.