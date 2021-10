BBC-Serie «Happy Valley» endet nach drei Staffeln

England

Für die letzte Season steigt AMC ein, wie das Unternehmen mitteilte.

Die mit dem BAFTA ausgezeichnete Fernsehseriemit einer dritten und finalen Staffel ausgestrahlt. Die Polizeiserie startete vor sieben Jahren bei BBC One, ehe zwei Jahre später die zweite Staffel folgte. Die Serie wurde von der Fachpresse gelobt und wurde zu einem Paradebeispiel für spezifisch britisches Storytelling, das den Globus bereist und auf internationalen Märkten Anklang findet."Ich freue mich sehr, für den letzten Teil der Happy-Valley-Trilogie wieder in die Welt von Catherine Cawood, ihrer Familie und ihren Kollegen einzutauchen", so Wainwright. "Es ist wunderbar zu sehen, welchen nachhaltigen Einfluss diese Serie auf das Publikum in der ganzen Welt hat. Ich bin begeistert, dass Sarah, James und Siobhan für die hoffentlich beste Staffel wieder an Bord sind, und freue mich, wieder mit dem wunderbaren Team von Lookout Point, der BBC und unseren neuen Kollegen bei AMC zusammenzuarbeiten."Die neue Staffel wird im Jahr 2022 in und um West Yorkshire gedreht, die dritte Season umfasst sechs Episoden. Lookout Point, das mit den BBC Studios zusammenarbeitet, übernimmt die Produktion. AMC Networks wird die Serie in Nordamerika via AMC+ vertreiben.