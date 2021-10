Über fünf Millionen sehen «In aller Freundschaft»-Drama

Quotennews

Am Dienstag gab es eine Doppelfolge von «In aller Freundschaft» zu sehen. In der zweiten Folge musste Dr. Stein einen herben Rückschlag verkraften.

Obwohl Das Erste die Episoden vonsieben Tage vor der Ausstrahlung in die ARD-Mediathek stellt, bleiben die Reichweiten gut. Immer noch sitzen Woche für Woche vier Millionen Menschen vor den linearen Fernsehschirmen. An diesem Dienstag servierte Das Erste seinen Zuschauern eine Doppelfolge, in der Lara Feith und Marvin Linke als Gastdarsteller zu sehen waren. „Der falsche Weg“, die inzwischen 947. Episode, erreichte 4,55 Millionen Zuschauer und sichert sich einen Marktanteil von fabelhaften 15,5 Prozent.Im Anschluss setzte die blaue Eins auf „Alles in Scherben“, die Episode unterhielt 5,04 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 17,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern kamen die zwei Geschichten auf 0,56 sowie 0,63 Millionen, bei den jungen Leuten verbuchte man einen Marktanteil von 7,6 und 8,5 Prozent. Zuletzt lief es für die Serie am 6. April 2021 besser, damals waren 5,07 Millionen Zuschauer dabei.Zunächst bestückte der MDR Das Erste , ab 22.00 Uhr kam vom SWR diezur zweiten DFB-Pokal-Runde. Partien wie Babelsberg – Leipzig (0:1) und Dortmund – Ingolstadt (2:0) brachten dem 90-minütigen Format 2,68 Millionen Fernsehzuschauer, die Sendung mit Jessy Wellmer verzeichnete einen Marktanteil von 15,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,46 Millionen Zuschauer gezählt, der Marktanteil lag bei tollen 9,7 Prozent.