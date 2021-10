Jenny Lumet und Alex Kurtzman gründen Bipoc-Studio

Vermischtes

Der erfahrene Autor siedelt das neue Studio unterhalb der CBS Studios an.

Unter dem Dach der CBS Studios soll von Jenny Lumet und Alex Kurtzman ein weiteres Fernsehstudio entstehen, das sich auf Bipoc-Menschen konzentriert. "25 Stories begann in meiner Küche im Jahr 2017 während eines Marathon-Drehbuchwochenendes für etwa 25 Frauen of Color, allesamt außergewöhnliche Autorinnen", sagte Lumet."Ich wusste, dass ich prestigeträchtiges Fernsehen von farbigen Autorinnen und Autoren auf den Markt bringen wollte, und ich begann darüber nachzudenken, wie ich einen Raum schaffen könnte, in dem marginalisierte Stimmen im Mittelpunkt stehen. Einen Raum, in dem sowohl erfahrene als auch neuere Stimmen Raum zum Atmen haben. Ich habe viel über den Umfang nachgedacht: intime Geschichten, Familiengeschichten, positive Geschichten. Ich wollte, dass die Menschen aus ihrer Erfahrung mit 25 Stories mit dem Rüstzeug hervorgehen, um ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Letztendlich sollte es ein Raum sein, der Schöpfer hervorbringt. Diese 25 Autoren in meiner Küche haben mich genau hierher geführt.“"Ich hatte das große Glück, in Zusammenarbeit mit brillanten Leuten Arbeiten zu machen, auf die ich stolz bin", sagte Kurtzman, der zusammen mit Lumet an der Showtime-Serie «The Man Who Fell to Earth» arbeitet. "Der beste Weg, um für alles einzutreten, woran Jenny und ich glauben, ist, hinter der Mission von 25 Stories zu stehen. Die Gründung eines Unternehmens, das sich ausschließlich dieser Mission widmet, war ein wichtiger nächster Schritt, um die Arbeit, die wir bei Secret Hideout geleistet haben, zu erweitern. Wir freuen uns sehr, dass Bruce zu uns stößt, und wir sind CBS Studios dankbar, dass sie an dieses Projekt geglaubt haben, um es Wirklichkeit werden zu lassen."