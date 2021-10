Zweiter «Dune» kommt 2023

Kino-News

Warner Bros. gab am Dienstagabend grünes Licht.

Warner Bros‘ Legendary Entertainment teilte die frohe Botschaft: Es wird einen zweiten-Film geben, der sich an die Handlung des ersten Streifens anschließt. Es ist auch davon auszugehen, dasswieder exklusiv im Kino laufen wird, ehe es erst Wochen oder Monate später bei der Streamingplattform HBO Max laufen wird.Der erste Teil des Sci-Fi-Epos, der am 22. Oktober in den USA anlief, spielte an seinem ersten Wochenende 41 Millionen Dollar ein. Dieses Ergebnis war der beste Filmstart des Jahres für Warner Bros. und ein Zeichen für den Wunsch der Fans, «Dune» nicht nur zu streamen, sondern auch auf der großen Leinwand zu sehen. Auch außerhalb der Staaten hat der Film gut abgeschnitten und weltweit fast 225 Millionen Dollar eingespielt. Das Einspielergebnis im Inland entsprach in etwa dem, was Warner Bros. erwartet hatte, als der Film grünes Licht bekam, was insofern bemerkenswert ist, da COVID-19 die Medienlandschaft lange vor diesem Zeitpunkt auf den Kopf stellte.Eine Rückkehr nach Arrakis war immer Teil des Plans. Regisseur Denis Villeneuve hat in Interviews immer wieder betont, dass seine Verfilmung von Frank Herberts Roman aus zwei Teilen bestehen würde. Die Titelsequenz zu Beginn des Films lautete sogar ziemlich plakativ «Dune: Teil 1».