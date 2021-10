«Grip  Promi Kart Masters»: Diese Promis fahren mit

TV-News

Neben vielen bekannten RTLZWEI-Gesichter steigen auch Andrej Mangold und Joey Kelly in den Gokart.

Vor etwas mehr als einer Woche kündigte RTLZWEI für den 7. und 8. November das Eventan, bei dem acht Promi-Teams in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg auf die Rennstrecke gehen ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat der Grünwalder Sender einige Teilnehmer bekannt gegeben und setzt dabei vor allem auf sendereigene Berühmtheiten. Die Teams bestehen aus Lucas Cordalis mit einem Überraschungspartner, «Die Geissens»-Töchter Davina und Shania Geiss, Elena Miras und Tobias Wegener, «Berlin – Tag & Nacht»-Darsteller Lutz Schweigel und Liza Waschke, Peter Wollny und Florian Köster, «Kampf der Realitystars»-Teilnehmer Andrej Mangold und Narumol David, Joey Kelly und sein Sohn Luke sowie der aktuelle «Prince Charming» Kim Tränka und sein Partner Maurice Schmitz.Neben den prominenten Kandidaten setzen sich auch zahlreiche Moderatoren von «Grip – Das Motormagazin» ins Cockpit: Hamid Mossadegh, Matthias Malmedie, Cyndie Allemann, Det Müller, Helge Thomsen, Niki Schelle, Philipp Kaess und Lina van de Mars fahren im Qualifying jeweils für ein Team. Bereits bekannt war, dass Kai Ebel zusammen mit Christian Danner das zweiteilige Live-Event moderieren werden. Den beiden Formel-1-Legenden wird Kathi Wörndl an die Seite gestellt.Am Sonntag steht in der von Brainpool TV umgesetzten Show zunächst das Qualifying auf dem Plan, in dem je zwei Teams in vier direkten Duellen gegeneinander antreten und um einen Platz im Finale fahren. Auch die schnellste Rundenzeit fällt ins Gewicht, denn wer aus zehn Runden das schnellste Einzelduell vorweisen kann, kommt ins „Rennen der Giganten“, das große Finale des ersten Renntages. Darin gehen die Teams nun als Einzelteilnehmer auf die Strecke und starten in einem klassischen Le-Mans-Start.Für das Finale am Montag verspricht RTLZWEI dann alles was das Rennsportherz begehrt: „Aufholjagden, heulende Motoren und aber auch die Champagnerdusche sind garantiert“, heißt es vom Sender. In der Boxengasse wartet zusätzlich prominenter Support.