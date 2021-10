«Shelter» castet drei neue Schauspieler

US-Fernsehen

Das Young-Adult-Drama von Amazon nimmt Gestalt an.

Noch befindet sich die neue Young-Adult-Serie von Amazon in der Entwicklungsphase, doch das Unternehmen hat nun die Schauspieler Adrian Greensmith, Abby Corrigan und Sage Linder für den Pilotfilm verpflichtet. «Shelter» ► basiert auf der Trilogie über Mickey Bolitar, die von Harlan Coben verfasst wurde.Die Serie erzählt die Geschichte des Highschool-Schülers Mickey Bolitar (Michael), der sein neues Leben mit einer Mutter in der Reha, einem toten Vater, einer nervigen Tante und einer neuen Schule in New Jersey mit einem Kamel als Maskottchen meistert. Und eine unheimliche alte Dame, die vielleicht ein Geist ist, hat ihm auf dem Weg zur Schule gerade gesagt, dass sein Vater nicht tot ist. Dann lernt Mickey Ashley Kent kennen und verliebt sich in sie, eine andere neue Schülerin, die ihre eigene Tragödie erlebt hat. Doch als Ashley verschwindet, macht sich Mickey auf die Suche nach ihr und erfährt, dass alles, was sie ihm erzählt hat, eine Lüge war und dass er in großer Gefahr schwebt, wenn er nicht herausfindet, was mit ihr und seinem Vater passiert ist.Greensmith («Metal Lords») wird Arthur "Spoon" Spindell verkörpern, den furchtlosen, impulsiven und chaotisch-wissenden Sohn des Hausmeisters der Kasselton High, der schnell zu einem der engsten und treuesten Freunde von Mickey Bolitar wird. Corrigan («Castle Rock», «Homeland») wird Ema Winslow spielen. Als schmuddeliges, schrulliges Kind und Ausgestoßene der Kasselton High weiß Ema besser als jeder andere, wie grausam die High School sein kann. Linder («Colony», «Motherland: Fort Salem») wird Rachel Caldwell mimen, die einschüchternde und beliebte Kapitänin der Cheerleader-Truppe der KHS mit einem dunklen Geheimnis.