Zweiter «Die jungen Ärzte»-Spielfilm gibt es am Freitag

TV-News

Freitagabend statt Dienstag. Der zweite «In aller Freundschaft»-Spielfilm wird auf einem neuen Terrain ausgestrahlt.

Seit dem Jahr 2015 produziert Saxonia Media Filmproduktion das «In aller Freundschaft»-Spin-Off «Die jungen Ärzte». Das Format kommt inzwischen auf über 300 Episoden und ist am Donnerstagvorabend nicht mehr wegzudenken. Dennoch kommen die Quoten nicht an das Mutterformat heran, das jeden Dienstag bis zu fünf Millionen Zuschauer unterhält.Wie schon im Frühjahr berichtet, wird es nun einen zweiten Spielfilm geben. Der Erste, der den Titel „Ganz in Weiß“ trug, erzielte am 17. Dezember 2019 4,75 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 15,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,72 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 7,7 Prozent. Der nächste Film mit dem Titel „Adventskind“ wird am an einem Freitag gesendet.Die Erstausstrahlung ist für den 10. Dezember um 20.15 Uhr eingeplant. Die Story wurde von Ben Zwanzig, Heike Wachsmuth und Bert Vandecasteele verfasst, Franziska Jahn führte Regie. In den Hauptrollen sind Mirka Pigulla, Philipp Danne und Stefan Ruppe zu sehen. Die Episode spielt dieses Mal bei der Junioren-WM-Biathlon in Oberhof. Julia Berger (Mirka Pigulla), Ben Ahlbeck (Philipp Danne) und Dr. Elias Bähr (Stefan Ruppe) sind als Wettkampfärzte eingeteilt.