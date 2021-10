«American Rust»: Jeff Daniels bleibt bei Sky

TV-News

Die neue Showtime-Serie ist ab dem 15. Dezember auf Abruf bereit.

Sky Deutschland wird auch weiterhin die Heimat von Jeff Daniels bleiben. Nach «The Newsroom» und «The Comey Rule» wird auchbei dem in Unterföhring ansässigen Sender ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung erfolgt immer dienstags, beginnend ab dem 15. Dezember 2021 bei Sky Atlantic. Außerdem wird die Serie auf Sky Q zum Abruf bereitstehen.Jeff Daniels und Dan Futterman («The Looming Tower», «Capote») fungieren als Executive Producer, Letzterer ist auch Autor und Showrunner der Serie. Weitere Executive Producer sind Michael De Luca («Escape From Dannemora»), Adam Rapp («The Looming Tower»), Paul Martino («Inside Game»), Katie O’Connell Marsh («Narcos», «Hannibal») für Boat Rocker Studios, sowie Elisa Ellis. Die Serie ist von Boat Rocker Studios koproduziert, den Weltvertrieb verantwortet die ViacomCBS Global Distribution Group.Neben Daniels und Tierney sind Bill Camp («The Queen’s Gambit»), David Alvarez («West Side Story»), Alex Neustaedter («Colony»), Julia Mayorga («It Is Decidedly So»), Mark Pellegrino («Supernatural») und Rob Yang («The Resident») in weiteren Rollen zu sehen. Die Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Philipp Meyer basiert, handelt vom Polizeichef Del Harris, der bei einem Mord persönlich bedrängt wird. Kann er seine Frau, die von Maura Tierney verkörpert wird, schützen? Es sind neun Folgen entstanden.