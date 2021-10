«Rescue Me»-Schöpfer verkauft Comedy an FX

US-Fernsehen

Der Disney-Sender interessiert sich für die Serie «Belated».

Der Unterhaltungssender FX hat einen Comedy-Piloten namensaus der Hand von Peter Tolan bestellt. Die halbstündige Serie, die von einer unerwarteten generationsübergreifenden Freundschaft zwischen Owen, der sich kürzlich in seinen Vierzigern geoutet hat, und der 17-jährigen Trans Clay handelt, kommt von FX Productions.Das Format, in dem Owen und seine Ex-Frau und Kinder versuchen, in dieser neuen Normalität zu leben, wird von Tolan geschrieben. Er führt auch Regie und darf mit seiner Firma The Cloudland Company mitproduzieren. Tolan war bereits früher bei FX tätig, denn er produzierte die Hitserie «Rescue Me», die sieben Jahre lang lief.Tolan ist auch für seine Arbeit an der «The Larry Sanders Show» bekannt, für die er und Garry Shandling 1998 den Emmy für das beste Drehbuch in einer Comedy-Serie gewannen. Er gehörte auch zum Team von «Murphy Brown», als diese Serie 1992 den Emmy für die beste Comedy-Serie bekam.