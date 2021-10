Netflix setzt «Elite» und «Money Heist» mit Staffel sechs fort

International

Außerdem stellte man die Besetzung der «Bird Box»-Adaption vor.

Der Streamingdienst Netflix hat wieder zahlreiche Neuigkeiten aus Spanien verkündet. Inzwischen nimmt die spanische Adaption des Sandra-Bullock-FilmsGestalt an. Die Produktion von Susanne Bier erschien im Jahr 2018 und löste einen Internet-Hype aus. Bereits angekündigt waren Alex und David Pastor. Auch Mario Casas, einer der bekanntesten Schauspieler des Landes, gehört zum Cast.Der neue Film spielt in Barcelona, wo Sebastian und seine kleine Tochter Anna sich einer Gruppe von Überlebenden anschließen, die einen sicheren Zufluchtsort suchen, als eine neue Bedrohung auftaucht, die gefährlicher ist als die tödlichen Kreaturen, die sie zu meiden versuchen. Die Dreharbeiten beginnen in den kommenden Wochen.Netflix setzt auch(«Money Heist») mit einer sechsten Staffel fort, obwohl die fünfte Runde noch gar nicht angelaufen war. Details werden, so das Unternehmen, vorab nicht mitgeteilt. Auch «Elite» geht mitweiter. Dieses Mal wirft man einen Blick auf Weihnachten. Das Comedy-Dramawird eine dritte und letzte Staffel erhalten. Luis Tosar, Asia Ortega und Ayax Pedrosa werden für das Serien-Spinoff des Netflix-Hitszurückkehren.