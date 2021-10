Comcast will wohl an Hulu festhalten

Vermischtes

Eigentlich sollte der Disney-Konzern den gesamten Streamingdienst übernehmen.

Die Verantwortlichen bei Comcast haben es nicht eilig, ihre Marktanteile bei Hulu zu verkaufen. Das teilten die Führungskräfte am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz mit. Comcast und Disney werden sich 2024 formell von Hulu trennen. Dies ist in einer Vereinbarung festgelegt, die 2019 geschlossen wurde, nachdem Disney durch die Übernahme von 21st Century Fox zum Mehrheitseigentümer von Hulu wurde.Es wird erwartet, dass Comcast seinen 33%igen Anteil an Disney bereits im Januar 2024 zu einem Mindestpreis von 27,5 Milliarden Dollar verkauft, wie es in der Vereinbarung von 2019 vorgesehen ist. Am Donnerstag, nachdem Comcast seine guten Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht hatte, wurden die Führungskräfte des Unternehmens nach aktuellen Informationen über Comcasts Überlegungen zu Hulu befragt, inmitten von Spekulationen, dass Disney und Comcast die Partnerschaft eher früher als später beenden würden. Comcasts Finanzchef Mike Cavanagh deutete an, dass es keine Eile gibt. Er beschrieb Hulu als ein "großartiges Unternehmen", das in einem der "heißesten Bereiche" für Medien tätig ist, dem Abonnement-Streaming."Wir sind froh, dass wir dabei sind", sagte Cavanagh während der Telefonkonferenz mit Analysten. "Ich bin froh, dass wir nicht schon vor etwa drei Jahren ausgestiegen sind", als der Disney-Fox-Deal abgeschlossen wurde. "Ich mag den Deal, den wir haben... Es ist in Ordnung, wenn wir bis zum Ende bleiben, weil ich erwarte, dass der Wert weiter steigt.""Alles bei Peacock geht in die richtige Richtung", sagte Shell. Er verwies auf den Erfolg der jüngsten Universal Pictures-Veröffentlichungen, die am gleichen Tag in den Kinos und als Premium-Angebote auf Peacock herauskamen: «The Boss Baby: Family Business» und «Halloween Kills».