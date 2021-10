Stephen Colbert und CBS arbeiten exklusiv zusammen

US-Fernsehen

Das Unternehmen Spartina Productions hat einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

CBS Studios und Stephen Colberts Unternehmen Spartina Productions haben einen dreijährigen Exklusivvertrag unterzeichnet. Damit wird das Unternehmen Inhalte für Fernsehen und Streaming produzieren. Der Pakt kommt zustande, da das Portfolio an TV-Programmen, die in den letzten Monaten unter Colberts Firma produziert wurden, auf ein halbes Dutzend angewachsen ist, einschließlich der «Late Show» selbst."Stephen hat bemerkenswerte Inhalte für CBS und mehrere andere ViacomCBS-Abteilungen geschaffen", sagte David Stapf, Präsident von CBS Studios. "Sein komödiantischer, sozialer und politischer Scharfsinn ist unübertroffen, und seine Jedermann-Qualitäten werden von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen geliebt.""CBS ist stolz darauf, die kreative Heimat für Stephen Colbert zu sein, sowohl bei unserem Network als auch in unserem Studio", sagte Cheeks. "Seine Ambitionen, dieses neue Unternehmen aufzubauen und sein Produktionsrepertoire zu erweitern, decken sich gut mit den wachsenden inhaltlichen Möglichkeiten innerhalb von ViacomCBS, und wir freuen uns, sein Partner in diesem Prozess zu sein."