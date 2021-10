Hulu arbeitet an Kardashian-Jenner-Serie

US-Fernsehen

Für die neue Reality-Serie wurde die Produktionsfirma Fulwell 73 beauftragt.

Die Produktion der neuen Hulu-Serie der Kardashian-Jenner-Familie hat offiziell begonnen, wie man aus den US-Medien hört. Die Familie hat sich mit der Produktionsfirma Fulwell 73 zusammengeschlossen, diese soll den Stoff für den Streamingdienst Hulu produzieren. Bislang sind nur wenige Details über das Projekt bekannt. Die Presse wurde mit Zitaten wie „eine neue, intime Reise“ abgespeist.Das Projekt ist das erste, das aus dem neuen Content-Deal der Familie bei Hulu hervorgeht, nachdem sie E! nach 20 Staffeln «Keeping Up With the Kardashians» verlassen haben. Der mehrjährige Pakt mit Disney wurde im Dezember 2020 bekannt gegeben. Die Inhalte werden weltweit auf Hulu in den USA, Star Plus in Lateinamerika und Disney+ in allen anderen Ländern ausgestrahlt.Mit einer neuen Show kommen auch neue Partner. Die Kardashian-Jenners haben Fulwell 73 als Produktionsfirma für ihre kommende Serie ausgewählt. Ben Winston, Partner von Fulwell 73, wird zusammen mit Danielle King, die als Showrunnerin fungieren wird, die Serie produzieren. Emma Conway und Elizabeth Jones von Fulwell sind ebenfalls ausführende Produzenten.