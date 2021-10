Apples Dienstleistungen legen massiv zu

Wirtschaft

Das Unternehmen ist mit der Entwicklung von AppleTV+ zufrieden.

Der iPhone-Hersteller Apple hat am Donnerstag seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 83,4 Milliarden US-Dollar, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von starken 29 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 20,6 Milliarden US-Dollar. Die Analysten der Wall Street waren von diesen Zahlen enttäuscht, sie hatten mit fast 85 Milliarden Umsatz gerechnet.Zum 30. September 2021 hatte Apple 745 Millionen Abonnenten seiner Dienstleitungen. Innerhalb eines Jahres legte man um 160 Millionen Kunden zu. Das Segment steigerte den Umsatz um 26 Prozent auf 18,28 Milliarden US-Dollar. Zu den Abonnementdiensten des Unternehmens gehören Apple Music, Apple TV+ , iCloud, Apple Arcade, Apple News Plus und Apple Fitness Plus.In der Telefonkonferenz mit Analysten hob Tim Cook - wie schon in den letzten Quartalen - das wachsende Angebot an Apple TV+-Serien hervor und verwies auf die elf Primetime-Emmy-Gewinne des Unternehmens, darunter sieben für «Ted Lasso». "Wir könnten nicht stolzer auf unser gesamtes Angebot an Inhalten für Apple TV+ sein", sagte Cook. Das Unternehmen hat nie bekannt gegeben, wie viele Abonnenten sich für das Premium-Videostreaming-Paket angemeldet haben.