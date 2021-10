Blockbuster-Battle

Der Fokus am Gruselfeiertag liegt heute natürlich auf Filmen passend zu Halloween. So gibt es neben einem Horror-Klassiker auch etwas zum Lachen.

(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Eine Seuche rafft die Menschheit dahin, aber die Toten finden keine Ruhe. Von ihrem Hunger nach Fleisch getrieben erheben sie sich und machen Jagd auf die Überlebenden. Nur wenige können sich retten und suchen Schutz in einem verlassenen Einkaufszentrum. Doch die Untoten haben die Witterung aufgenommen und die Zuflucht wird zu einem klaustrophoben Albtraum.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(Sky Nostalgie, 20:15 Uhr)Roman Polanskis geniale Horrorparodie: Ein schrulliger Professor und sein Gehilfe wollen die Existenz von Vampiren beweisen und geraten an den untoten Graf Krolock und seinen Clan. - Professor Abronsius reist mit seinem Assistenten Alfred nach Transsilvanien. Dort suchen die beiden nach Vampiren, um deren Existenz zu beweisen. Tatsächlich entdecken sie Spuren der Blutsauger – und machen die Bekanntschaft von Graf Krolock .Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(Tele5, 20:15 Uhr)Ein amerikanisches Paar erbt ein Schloss in England, in dem es spuken soll. Die beiden frisch Vermählten haben eine Menge Sportsgeist und ziehen trotz zahlreicher Warnungen ein. Schon bald machen sie die Bekanntschaft des „Gespenstes von Canterville“, das eher bemitleidenswert als schaurig ist: Nur aufgrund seiner einstigen Feigheit wird der frühere Schlossherr gezwungen, als Geist umzugehen. Der mutige Akt eines neuzeitlichen Bewohners könnte ihn befreienQuotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: /IMDB User Rating: 6