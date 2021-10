Free-TV-Auftakt von «Princess Charming» tut sich schwer

Quotennews

VOX holte die lesbische Datingshow in Programm, nachdem die zehn Episoden bereits seit über fünf Monaten bei TVNOW abrufbar sind.



Die Männer standen in bereits drei Staffeln «Prince Charming» schon im Mittelpunkt. Nun sind im Free-TV-Auftakt der ersten lesbischen Datingshow auch endlich die Damen dran. In einer Villa auf Kreta sucht die 30-jährige Rechtsanwältin Irina Schlauch unter 20 Singlefrauen ihre Traumfrau. Die zehn Folgen vonsind bereits seit Mai auf TVNOW abrufbar und finden nun bei VOX auch ins Free-TV. Der Sender zeigte zum Auftakt gleich zwei Folgen ab 20.15 Uhr.Auf dem Gesamtmarkt schalteten zunächst jedoch nicht mehr als 0,43 Millionen Fernsehende ein, so dass ein mieser Marktanteil von 1,6 Prozent gemessen wurde. Mit Folge zwei stieg die Reichweite auf 0,49 Millionen Menschen, so dass auch die Quote langsam auf schwache 2,0 Prozent wuchs. Die Zielgruppe war mit 0,26 Millionen Jüngeren etwas besser aufgestellt. Hier kam eine maue Sehbeteiligung von 4,4 Prozent zustande. Mit 0,32 Millionen Umworbenen war im Anschluss eine Steigerung auf akzeptable 5,4 Prozent möglich.Für den Science-Fiction-Thrillerblieben ab 23.00 Uhr noch 0,36 Millionen Interessenten auf dem Sender. In der Folge lag der Markanteil bei einem niedrigen Wert von 2,7 Prozent. Die 0,14 Millionen Werberelevanten verbuchten ein maues Ergebnis von 3,8 Prozent. Am Vorabend punkteteauf dem Sender. Für das Format schalteten 1,11 Millionen Zuschauer ein, so dass man mit 4,8 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt lag. Bei den 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden solide 6,7 Prozent Marktanteil gemessen