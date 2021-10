«Das Supertalent» wieder mit Tiefstwerten

Quotennews

Nachdem sich «Das Supertalent» letzte Woche etwas erholte, lief es gestern wieder weniger gut? Ist die RTL-Show verloren?

Tiefpunkt der Show ist und bleibt die Ausgabe vom 16. Oktober, als RTL lediglich 1,35 Millionen Zuschauer insgesamt ergattern konnte und vor allem in der Zielgruppe mit nur 0,44 Millionen Zuschauern auf dem Hosenboden landete. Marktanteile von insgesamt unter fünf Prozent und gerade einmal 6,1 Prozent am Zielgruppenmarkt unterstrichen die schlechte Leistung. Letzte Woche ging es immerhin leicht bergauf auf 1,47 Millionen Zuschauer und 0,6 Millionen Zielgruppen-Fernsehende. Die Leistungsschwankungen hängen natürlich mit dem Start von «The Masked Singer» am 16. Oktober zusammen. Bleibt es beim Zweikampf der privaten Shows mit dem besseren Ende für ProSieben?Vorerst ja!stürzt zwar erneut auf die Tiefstwerte der Staffel, jedoch lief es gestern prozentual etwas besser. Mit erneut 1,35 Millionen Zuschauern und 0,44 Millionen Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe wiederholte RTL das schwache Ergebnis von vor zwei Wochen. Einzig die Marktanteile sahen gestern etwas besser aus, denn mit den erreichten Zuschauern blockierte der Sender 5,0 Prozent am Gesamtmarkt und immerhin 7,1 Prozent am Markt der Zielgruppe. Bei «The Masked Singer» gingen die Zuschauerzahlen in Summe etwas nach unten, jedoch hielt die Masken-Show nahezu komplett die Marktanteile.Mit 2,72 Millionen Zuschauer lag ProSieben etwa auf Niveau der Vorwoche, wodurch auch der Marktanteil sich mit 10,6 Prozent nur um 0,1 Prozent verschlechterte. In der Zielgruppe erreichte der Bällchensender mit etwas weniger Zuschauern sogar einen besseren Marktanteil. So reichten 1,47 Millionen Zuscahuer zwischen 14 und 49 Jahren zu einem abermals grandiosen Marktanteil von 24,2 Prozent. Es bleibt also deutlich dabei, dass «Das Supertalent» gegen «[The Masked Singer» keinerlei Land sieht.