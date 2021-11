«Das große Backen» startete auf hohem Niveau in die neue Staffel

Quotennews

Am Abend ließen die achten Blind Auditions von «The Voice of Germany» deutlich federn.



Sat.1 läutete am Sonntag ab 17.30 Uhr die neue Staffel vonein. Zehn Hobbybäcker stellen sich in diesem Jahr der großen Herausforderung und wollen als Sieger mit dem goldenen Cupcake, 10.000 Euro und einem eigenen Backbuch herausgehen. Die Jury besteht weiterhin aus Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt. Ab nun werden pro Aufgabe bis zu zehn Punkte verteilt, die für Geschmack, Technik, Optik und Geschmack vergeben werden. Enie van de Meiklokjes übernimmt erneut die Moderation.Im vergangenen Jahr startete die Backshow vor 1,77 Millionen Fernsehenden, was einem guten Marktanteil von 6,9 Prozent entsprach. Bei den 0,76 Millionen Umworbenen wurden starke 11,6 Prozent eingefahren. Gestern saßen 1,60 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm, so dass ein hoher Wert von 7,4 Prozent verbucht wurde. Die 0,62 Millionen Jüngeren sicherten sich einen überzeugenden Marktanteil von 13,2 Prozent. Auch wenn man die Vorjahreswerte nicht übertraf, war der Staffelstart dennoch gefragter als in den restlichen Jahren zuvor.Zur Primetime lief auf dem Sender der inzwischen achte Teil der Blind Auditions von. Wie bereits am Donnerstag bei ProSieben ging es nun auch in Sat.1 abwärts. 1,95 Millionen Neugierige schalteten ein, während die Reichweite eine Woche zuvor noch bei 2,42 Millionen Menschen lag. Somit sank der Marktanteil von starken 8,2 auf hohe 7,1 Prozent. In der Zielgruppe wurde mit nur 0,72 Millionen Werberelevanten das bisher schwächste Staffelergebnis eingefahren. Das Resultat war eine Sehbeteiligung von 10,6 Prozent.