«#VOXforWomen» geht völlig unter

Nach zwei überzeugenden Ausgaben stürzte auch «Die Herzblut-Aufgabe» in Sat.1 deutlich ab.



VOX startete den November mit einer "Female Empowerment"-Woche. Dazu gehörte an diesem Montag die Meinungsäußerung, wo an diesem Tag Natalia Wörner an der Reihe war. Hier lag der Marktanteil mit 0,59 Millionen Zuschauern bei schwachen 1,9 Prozent. Bei den 0,20 Millionen Jüngeren wurden nicht mehr als ernüchternde 2,6 Prozent gemessen.Weiter ging es schließlich mit der Show. Bei dem Mix aus Reportagen, Sozialexperimenten und Talks kamen unter anderem Frauenärztin Sheila de Liz, LGBTQ-Sonderbotschafter Riccardo Simonetti und Gastronomin Haya Moloch zu Wort. Lediglich 0,25 Millionen Fernsehende interessierten sich für das Programm, so dass die Quote auf miserable 0,9 Prozent stürzte. Auch bei den nur 0,09 Millionen Umworbenen waren nicht mehr als miese 1,3 Prozent Marktanteil drin.In Folge drei vontrat Lily Becker ihr Pflegepraktikum im Krankenhaus an. In der Vorwoche hatte sich das Format gesteigert und mit 1,63 Millionen Fernsehenden gute 6,0 Prozent Marktanteil eingefahren. In der Zielgruppe lag die Quote bei starken 10,9 Prozent. Sat.1 konnte die zuletzt zufriedenstellenden Werte jedoch in dieser Woche nicht mehr auf einem ähnlichen Niveau halten. Stattdessen sank die Reichweite auf 1,01 Millionen Menschen, so dass nur noch maue 3,5 Prozent Marktanteil zustande kamen. Besonders gravierend fiel der Rückgang bei den 0,76 Millionen Werberelevanten aus. Hier halbierte sich die Quote auf mäßige 5,4 Prozent.