Sportcheck

Wir stehen wieder vor einer wegweisenden Champions League-Woche, wobei damit natürlich der Fußball gemeint ist, Deutschlands liebstes Kind. Auch wenn es sportlich ansonsten einiges anderes zu sehen gibt, so rollt natürlich der im Mittelpunkt stehende Ball. In den Nachrichten dieser Woche geht´s auch ein bisschen um Wintersport und um Motorsport. Und wer wusste, dass es auch im Bahnradsport eine Champions League gibt.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Gute Nachrichten für alle Motorsport-Fans: RTL+ und Nitro zeigen das Finale der FIA-Langstecken-Weltmeisterschaft (kurz: WEC). Das 8-Stunden-Rennen von Bahrain läuft am Samstag, den 6. November, ab 12.00 Uhr in voller Länge im kostenfreien RTL-Live-Stream. Nitro zeigt ab 17.00 Uhr die letzten drei Stunden des Rennens live – und vorher ab 14.30 Uhr im Free-TV das vorletzte Rennen der Supersportwagenserie ADAC GT Masters am Nürburgring. RTL+ ist ab 4. November der neue Name von TVNow.100 Tage vor Peking 2022 richtet Discovery seit 26. Oktober die Augen auf Beijing 2022 und die Olympischen Winterspiele. Um die Vorfreude zu steigern auf das am Freitag, den 4. Februar 2022, startende Event. Eurosport begleitet in den Live- Übertragungen des Wintersports und mit neuen Shows die Athleten auf ihrem Weg. Diebringt mehr als 700 Stunden Live-Wintersport. Ab dem 23. November startet zudem die zehnteilige Show, in der Moderator Radzi Chingyangya jede Woche einige der schönsten Weltcup-Orte des Winters besucht.Wir bleiben bei den Olympischen Spielen, gehen aber auch zurück in den Sommer: Fabian Hambüchen wird auch in Paris 2024 bei Eurosport als Experte an Bord sein. Für den Winter freilich ist Anni Friesinger-Postma in Peking wieder das Olympia-Gesicht für den Eisschnelllauf. Turn-Olympiasieger Hambüchen war schon in Tokio beim Format «Big in Japan» dabei und schlüpft auch in Peking in die Moderationsrolle. Seinesoll es auch beim Rodeln oder Biathlon geben. Für Beijing 2022 vermeldet Eurosport zudem Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt, Slalom-Weltmeister Frank Wörndl, Ex-Langlauf-Bundestrainer Jochen Behle oder Hans-Peter Pohl, Olympiasieger in der Nordischen Kombination, als Experten.Zum Fußball: Diesen Montag schon gibt´s ein DFB-Pokal-Finale zu sehen. Bei den Frauen: Das von 2019. Der SC Freiburg trifft auf den VfL Wolfsburg. Diesmal aber schon im Achtelfinale, in der Runde der letzten 16 Mannschaften also. Sky überträgt live, Nele Schenker und Ex-Nationalspielerin Julia Simic moderieren, Hannes Herrmann kommentiert aus dem Dreisamstadion, aus dem die Freiburger Männer jüngst ja auszogen. Ab 7. November zeigt Sky dann ab 18.30 Uhr die Auslosung des Viertelfinals, wenn Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg live zu Gast ist.Alexander Zverev, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas..., einige der Top-Tennispieler sind beim am Montag beginnenden Rolex Paris Masters in der französischen Hauptstadt dabei. Sky berichtet an allen Tagen ab Montag, 11 Uhr, bis zum Finale am Montag live. 2020 verlor Zverev erst im Endspiel gegen den Russen Medvedev.Ab dem 6. November berichtet Eurosport im Free-TV von der UCI Track Champions League mit 72 Fahrer:innen aus 30 Nationen, darunter zehn Deutschen. Unter anderem ist die dreifache Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich bei dieser Rennserie dabei, die auf Mallorca startet und in der in den Bahnrad-Kategorien Sprint und Ausdauer um ein Gesamtpreisgeld von mehr als 500.000 Euro gefahren wird.* Montag, 13.45 Uhr: Main Tour (Snooker, English Open aus Milton Keynes, Eurosport)* Montag, 18.15 Uhr: SC Freiburg - VfL Wolfsburg (Fußball, DFB-Pokal Frauen, Achtelfinale, Sky Sport)* Montag, 18.45 Uhr: SC Verl - VfL Osnabrück (Fußball 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 20.45 Uhr: FC Bologna - Cagliari Calcio (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Dienstag, 18.45 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Salzburg (Fußball, Champions League, DAZN)* Dienstag, 19.30 Uhr: u.a. Kölner Haie - Schwenninger Wild Wing (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 20.30 Uhr: s.Oliver Würzburg - Bayern München (Basketball, Bundesliga, DAZN und Magenta TV)* Dienstag, 21.00 Uhr: FC Bayern München - Benfica Lissabon (Fußball, Champions League, Amazon Prime)* Mittwoch, 18.30 Uhr: Dredner SC - MTV Stuttgart (Volleyball, Damen, Bundesliga, Sport1)* Mittwoch, 19.30 Uhr: ratiopharm Ulm - UR Venézia (Basketball, Euro Cup, Magenta TV)* Mittwoch, 23.00 Uhr: evtl. Colorado Avalanche - Columbus Blues (Eishockey, NHL, DAZN)* Donnerstag, 18.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Eintracht Frankfurt (Fußball. Europa League, RTL+)* Donnerstag, 20.00 Uhr: World Wide Technology Championship at Mayakoba (Golf, PGA-Turnier, Sky)* Donnerstag, 21.00 Uhr: Bayer Leverkusen - Real Betis Sevilla (Fußball, Europa League, RTL)* Freitag, 14.00 Uhr: Rolex Paris Masters (Tennis, ATP-Turnier, Viertelfinale, Sky)* Freitag, 15.00 Uhr: Portugal Masters (Golf, European Tour aus Vilamoura, Sky)* Freitag, 19.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (Fußball, Damen, Bundesliga, u.a. Eurosport)* Freitag, 20.10 Uhr: Deutschland - Portugal (Handball, Testspiel, Sport1)* Freitag, 20.30 Uhr: Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Freitag, 22.30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Werder Bremen und Holstein Kiel - Dynamo Dresden (Fußball, 2. Bundesliga, Zusammenfassung, One)* Samstag, 13.45 Uhr: Main Tour (Snooker, English Open, Eurosport)* Samstag, 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern (Fußball, 3. Liga, SWR)* Samstag, 15.30 Uhr: GT Masters (Motorsport vom Nürburgring, Nitro)* Samstag, 16.45 Uhr: evtl.: UAB Blazers - Louisiana Tech Bulldogs (Football, NCAA, ProSieben Maxx)* Samstag, 19.00 Uhr: UCI Track Champions League (Bahnrad aus Mallorca, Eurosport)* Samstag, 20.30 Uhr: Karlsruher SC - Hamburger SV (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 12.20 Uhr: Motorrad-WM (GP der Algarve, 17. Lauf. Servus TV)* Sonntag, 13.00 Uhr: Dundee FC - Celtic Glasgow (Fußball aus Schottland, Premiership , Sport1+)* Sonntag, 15.00 Uhr: Alba Berlin - Mitteldeutscher BC (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 15.00 Uhr: ATP-Master (Tennisturnier der Herren, Finale, Sky)* Sonntag, 16.55 Uhr: ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin (Eishockey, DEL, Sport1)* Sonntag, 18.30 Uhr: Großer Preis von Mexico (Motorsport, Formel 1, Sky)* Sonntag, 18.30 Uhr: u.a. Schalke 04 - Darmstadt 98 (Fußball, 2. Bundesliga. Zusammenfassung, ARD)* Sonntag, 18.55 Uhr: evtl. Dallas Cowboys - Denver Broncos (Football, NFL, ProSieben Maxx)* Sonntag, 20.45 Uhr: AC Mailand - Inter Mailand (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)