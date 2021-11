Erfolgreicher Tag bei RTLZWEI mit 16 «X-Factor»-Ausgaben

Quotennews

Zur Primetime zeigte der Sender eine neue Folge, die gemeinsam mit Jonathan Frakes extra für den deutschen Markt produziert worden war.



Exklusiv für RTLZWEI wurde eine neue Ausgabe vonfür den deutschen Markt produziert. Mit der Originalmoderation von Jonathan Frakes werden deutsche Geschichten präsentiert, von denen sich nicht alle als wahr erweisen. Zur Primetime schalteten hierfür 1,05 Millionen Fernsehende ein, so dass ein hoher Marktanteil von 3,5 Prozent zustande kam. Die 0,60 Millionen Jüngeren sicherten sich eine starke Quote von 7,9 Prozent. Bereits ab 5.30 Uhr sendete der Sender beinahe durchgehend insgesamt 16 Folgen des Formats. Bereits am Morgen waren 0,14 Millionen Interessenten mit von der Partie. Das Publikum vergrößerte sich fast kontinuierlich auf bis zu 1,06 Millionen Menschen. Die Marktanteile befanden sich zwischen soliden 2,6 und herausragenden 5,4 Prozent. In der Zielgruppe wurden sogar bis zu 9,9 Prozent eingefahren.RTL zeigte zur Primetime das Porträt. Die Brüder Chris und Andreas begeisterten ein weiteres Mal mit verrückten Zaubertricks und boten diesmal unter anderem eine Challenge auf dem fliegenden Besen. Mit dabei waren auch Promis wie Judith Rakers, Motsi Mabuse oder Jorge González, die ihre magischen Kräfte zeigen. 1,61 Millionen Fernsehende fanden zur Primetime auf den Sender, was in akzeptablen 6,4 Prozent Marktanteil resultierte. Bei den 0,48 Millionen Umworbenen wurden maue 7,7 Prozent gemessen.In der Vorwoche startete die dritte-Staffel mit Tiefstwerten von 0,50 und 0,20 Millionen Fernsehenden. Dies hatte mickrige Quoten von 3,5 sowie 5,1 Prozent zur Folge. Diese Woche startete die zweite Ausgabe noch eine Stunde später, also erst ab 23.30 Uhr. Mit 0,28 Millionen Neugierigen wurden weiterhin enttäuschende 3,5 Prozent Marktanteil verbucht. Die 0,09 Millionen Werberelevanten fielen auf miese 4,1 Prozent zurück.