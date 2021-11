«History Deutschland  Meilensteine und Mythen»: Neue Serie

TV-News

Die Dokureihe läuft im November bei ZDFinfo.

Am 9. November feiert bei ZDFinfo die Dokureihe «History Deutschland – Meilensteine und Mythen» ihre Premiere. Die erste der insgesamt drei Episoden läuft ab 20.15 Uhr. Anschließend werden direkt die Folgen 2 und 3 gezeigt. Zuvor ist die Sendung zudem schon in der ZDF-Mediathek abrufbar. Hier steht die komplette Dokureihe ab dem 4. November um 5.00 Uhr für zwei Jahre auf Abruf bereit.«History Deutschland – Meilensteine und Mythen» beschäftigt sich mit den drei Ausprägungen Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und fokussiert sich in jeder Episode auf einen der Staaten. Los geht es in der ersten Folge mit „Der Westen“ von Thomas Hies, in dem die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gründung nach dem Krieg im Mittelpunkt stehen.Ihr Pendant die DDR wird in der zweiten Folge beleuchtet, die auch passenderweise den Namen „Die DDR" trägt. Verantwortlich für diese Episode war Autor Tobias Wiethoff. Abgeschlossen wird die Dokureihe dann mit dem wiedervereinten Deutschland in „Die Einheit“, in der Ulrike Brincker als Autor fungierte.