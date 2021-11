«Idefix und die Unbeugsamen»: Start des Asterix-Spin-offs bei Super RTL

TV-News

Nach vielen Jahren als treuer Begleiter heißt es ab November: Vorhang auf für Idefix.

In der als Prequel angelegten Animationsserie «Idefix und die Unbeugsamen» übernimmt der beliebte Hund die Hauptrolle und rückt in den Mittelpunkt des Geschehens. Super RTL wird die Serie ab dem 5. November immer täglich um 19.45 Uhr ausstrahlen.Die Staffel umfasst insgesamt 39 Episoden mit einer Länge von rund 11 Minuten. Neben Idefix und einer Reihe neuer tierischer Figuren können sich die Zuschauer auch auf einige Gastauftritte bekannter Charakter aus den Asterix-Comics beziehungsweise Filmen freuen.Passend zum Start von «Idefix und die Unbeugsamen» hat Super RTL zudem auch gleich die Super Asterix und Obelix Woche angekündigt. Zur besten Sendezeit laufen ab dem 5. November insgesamt fünf Animationsfilme und zwei Asterix-Realfilmadaptionen. Zu sehen gibt es folgende Titel:Freitag, 05.11.2021: «Asterix im Land der Götter»Samstag, 06.11.2021: «Asterix - Sieg über Cäsar»Sonntag, 07.11.2021: «Asterix bei den Briten»Montag, 08.11.2021: «Asterix in Amerika»Dienstag, 09.11.2021: «Asterix und die Wikinger»Mittwoch, 10.11.2021: «Asterix & Obelix gegen Caesar»Donnerstag, 11.11.2021: «Asterix & Obelix: Mission Kleopatra»