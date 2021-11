«Squid Game» befeuert «Alice in Borderland»

International

Nach dem Ende der südkoreanischen Serie wechseln Netflix-Abonnenten zur japanischen Serie.

Die japanische Thrillerseriewar bereits ein Erfolg für Netflix . Doch mit dem globalen Erfolg von «Squid Game» ergriff der Streaming-Riese die Chance, «Alice» erneut zu einem Hit zu machen. Führungskräfte des Unternehmens gewährten den Teilnehmern eines Seminars, das am Dienstag auf der TIFFCOM, der Rechtebörse des Internationalen Filmfestivals in Tokio, stattfand, einen Blick unter die Haube, auf seine Algorithmen und Empfehlungsstrategien.Sakamoto Kaata, der für japanische Inhalte zuständige Vizepräsident, sagte, das Unternehmen suche nach Projekten mit den "3 Cs" von "Content, Choosing and Conversation" (quasi "Inhalt, Auswahl und Unterhaltung"). Diese Sendungen können überall angesehen werden und sollten positive Mundpropaganda erzeugen, wobei "die sozialen Medien eine Hauptquelle der Interaktion sind", erklärte Sakamoto."Wir waren begeistert zu sehen, dass viele Mitglieder, die «Squid Game» entdeckt und gesehen haben, auch «Alice» zum ersten Mal entdeckt haben", sagte Smith. "Unser Service griff diese Verbindung auf und begann, 'Alice' an mehr Mitglieder zu empfehlen, die die Serie noch nicht gesehen hatten."Das Ergebnis war, was Smith als einen "beträchtlichen Anstieg der weltweiten Zuschauerzahlen" für «Alice» beschreibt. "Sie landete in mehr als fünfzig Ländern auf der ganzen Welt wieder in den Top Ten der Serienrangliste, und das mehr als neun Monate nach ihrem ursprünglichen Start", sagte er.