«Die Heiland» startet vor allem bei den Jüngeren stark in die neue Staffel

Im Anschluss überzeugte «In aller Freundschaft», auch wenn die Werte der Vorwoche in weiter Ferne blieben.



Am gestrigen Abend startete im Ersten die Anwaltsseriein eine neue Staffel. Zum Auftakt fanden 4,43 Millionen Fernsehende auf den Sender. Damit lag man unter dem Niveau aller Episoden, die im Vorjahr gesendet wurden. Dennoch lag der Marktanteil bei einem starken Wert von 15,4 Prozent. Mit 0,60 Millionen Jüngeren lief es hingegen sehr gut und die hohe Quote von 8,7 Prozent stellte das beste Ergebnis überhaupt dar.Weiter ging es im Anschluss mit einer neuen Folge der Krankenhausserie. In der Vorwoche hatte man sich mit 5,04 Millionen Menschen auf die beste Reichweite seit etwa einem Jahr gekämpft. Nun ging es mit 4,36 Millionen Neugierigen wieder nach unten und der Marktanteil lag noch bei starken 16,0 Prozent. 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige sicherten dem Sender eine gute Sehbeteiligung von 7,7 Prozent.Im ZDF erzählte die Dokumentationvon der schnellsten Impfstoff-Entwicklung der Medizingeschichte und lässt auch die Impfstoffentwickler selbst zu Wort kommen. Mit 1,83 Millionen Zusehenden blieb der Sender bei mauen 7,0 Prozent Marktanteil hängen. Die 0,37 Millionen Jüngeren verbuchten eine solide Quote von 5,4 Prozent.erzielte ab 22.15 Uhr mit 1,82 Millionen Neugierigen einen akzeptablen Marktanteil von 9,9 Prozent. Bei den 0,30 Millionen jüngeren Fernsehenden wurden hohe 6,9 Prozent verbucht.