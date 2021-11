«13 Fragen»: Start der 3. Staffel des Online-Debattenformates von ZDFkultur

Vermischtes

Das Online-Debattenformat «13 Fragen» geht in die nächste Runde.

Am 3. November startet die 3. Staffel mit dem Thema "Führen Nachteile für Ungeimpfte zu einer Spaltung unserer Gesellschaft?". Zu sehen gibt es die neuen Folgen wie gewohnt online unter https://www.zdf.de/kultur/13-fragen.Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln bleibt «13 Fragen» seinem Konzept weiter treu. Jo Schück und Salwa Houmsi moderieren im Wechsel die insgesamt fünf neuen Ausgaben, in denen wieder über die verschiedensten Themen mit meinungsstarken Gästen diskutiert wird. In jeder Folge versucht man, mit 13 hitzig diskutierten Fragen alle Teilnehmer zu einem Kompromiss zu führen.Die folgenden vier Episoden der 3. Staffel gibt es anschließend immer im zweiwöchentlichen Rhythmus am Mittwoch. Folge 2 erscheint am 17. November online und beschäftigt sich mit dem Thema, ob die Bundeswehr nach dem Afghanistan-Debakel auch weiterhin im Ausland zum Einsatz kommen sollte. Weitere Folgen drehen sich um einen möglichen Bann von SVUs in Innenstädten und den Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.