«Wer ist das Phantom?» fällt bereits in der zweiten Woche zurück

Quotennews

In der Zielgruppe lag man mit der zweiten Ausgabe der neuen Rateshow noch knapp über dem Senderschnitt.



ProSieben hat Potential in Masken-Rätselshows wie «The Masked Singer» gesehen und wollte nun mit einem zweiten Format dieser Art an den Erfolg anknüpfen:. Mit 1,30 Millionen Fernsehenden gelang das nicht ganz, dennoch waren dem Sender gute 4,7 Prozent sicher. Es sahen 0,80 Millionen Umworbene zu wie in der ersten Folge Lothar Matthäus demaskiert wurde. Hier lag die hohe Quote von 11,5 Prozent deutlich über dem Senderschnitt.In Woche zwei besteht das Rateteam nun auf Sasha, Linda Zervakis und Max Mutzke. Die Promis müssen Spiele gewinnen und Rätsel lösen, um bis zu sieben Hinweise für die Identität des Phantoms zu erhalten. 1,11 Millionen Zuschauer sahen sich an, wie am Ende des Abends Moritz Bleibtreu unter der Maske enthüllt wurde. Somit sank der Marktanteil auf 4,2 Prozent, die genau im Senderschnitt lagen. Auch bei den 0,67 Millionen Jüngeren nahm das Interesse ab, so dass noch eine gute Sehbeteiligung von 10,6 Prozent ermittelt wurde.Fürlief es mit 0,52 Millionen Interessenten jedoch besser als in der Woche zuvor. Hier wuchs die Quote von mäßigen 3,0 auf passable 3,6 Prozent. Das jüngere Publikum war mit 0,35 Millionen Menschen genauso groß wie in der Vorwoche. Doch auch hier ließ sich ein Sprung von soliden 8,4 auf gute 10,1 Prozent beobachten. So stark lief das Format zuletzt im April.