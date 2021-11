Primetime-Check

Wie kam die zweite Folge von «Bauer sucht Frau» beim Publikum an? Überzeugte «Wer ist das Phantom?» bei ProSieben?



An diesem Dienstagabend hatte zur Primetime die Anwaltsserieim Ersten mit 4,43 Millionen Fernsehenden und einem starken Marktanteil von 15,4 Prozent die Nase vorne. Das Format kam auch bei den 0,60 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf eine hohe Quote von 8,7 Prozent. Für die Krankenhausserieblieben noch 4,36 Millionen Interessenten dran, was eine noch bessere Sehbeteiligung von 16,0 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,50 Millionen Zuschauern beziehungsweise gute 7,7 Prozent die Sendung. Das ZDF punktete mit der Dokumentationnicht besonders gut und lockte 1,83 Millionen Zuschauer, was schwachen 6,4 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete der Sender bei soliden 5,4 Prozent. Das Politmagazininteressierte noch 1,93 Millionen Fernsehende, was mauen 7,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei der jüngeren Zuschauerschaft verbesserte man sich mit einem Publikum von 0,47 Millionen Menschen auf hohe 7,1 Prozent.RTL setzte in der Primetime auf die Kuppelsoap. Es ließen sich 4,08 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 1,10 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegen. Eine Sehbeteiligung von herausragenden 14,9 sowie starken 16,8 Prozent in der Zielgruppe war das Ergebnis. Sat.1 hatte die Reportagereiheim Programm und lockte 1,03 Millionen Neugierige zum Sender. Hier wurde ein mäßiger Marktanteil von 3,8 Prozent gemessen. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,41 Millionen Fernsehenden eine annehmbare Quote von 6,3 Prozent ein.ProSieben strahlte die zweite Ausgabe der neuen Spielshowaus. 1,11 Millionen Zuschauer entschieden sich für das Format und der Sender ergatterte so einen durchschnittlichen Marktanteil von 4,2 Prozent. Bei den 0,67 Millionen Umworbenen landetet man bei einem guten Marktanteil von 10,6 Prozent. RTLZWEI hatte an diesem Abend die Reportageim Programm. Es schalteten 0,82 Millionen Interessenten ein, was für eine gute Quote von 3,1 Prozent reichte. Bei den 0,43 Millionen Jüngeren lag der Marktanteil bei hohen 6,6 Prozent.Die Westernkomödielief bei Kabel Eins mit einem Publikum von 0,84 Millionen Menschen und soliden 3,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,28 Millionen Umworbenen wurde eine passable Quote von 4,5 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr begeisterte VOX mit dem Dokumentarfilmnicht mehr als 0,34 Millionen Fernsehende und verbuchte eine mickrige Quote von 1,2 Prozent. Bei den 0,11 Millionen Werberelevanten wurden ebenfalls nur miserable 1,7 Prozent Marktanteil eingefahren.