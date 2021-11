«Wataha  Einsatz an der Grenze Europas»: Free-TV-Premiere der polnischen Erfolgsserie beim MDR

TV-News

Ab dem 9. November zeigt der Sender die erste und zweite Staffel.

Der MDR bringt die polnische Erfolgsserie «Wataha – Einsatz an der Grenze Europas» ins deutsche Free-TV- Im Zuge des MDR-Programmschwerpunktes „Preisgekröntes Kino aus Osteuropa“ zeigt der Sender sowohl die erste als auch die zwei Staffel der polnischen Produktion. Los geht es am 9. November um 23.50 Uhr mit einer Doppelfolge. Anschließend gibt es immer dienstags zwei neue Episoden, wobei die zweite Staffel am 30. November startet. Ab dem 10. November sind zudem alle Folgen in der ARD Mediathek verfügbar.«Wataha – Einsatz an der Grenze Europas» spielt an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine und damit an einem der gefährlichsten Orte in Europa, da die Region eine der Hauptrouten für Menschen-, Drogen und Waffenschmuggel ist. In der ersten Staffel kommt es zu einem Bombenanschlag auf einen Grenzposten, bei dem fast alle Mitglieder der Grenzschutzeinheit sterben. Nur Hauptmann Wiktor Rebrow überlebt das Attentat schwer verletzt.Diese Tatsache sorgt jedoch dafür, dass Rebrow in den Mittelpunkt der Ermittlungen rückt und beschuldigt wird, an dem Attentat beteiligt gewesen zu sein. Daraufhin macht sich der Hauptmann daran, selbst die Hintergründe aufzudecken. Gleichzeitig wird eine neue Grenzschutzeinheit mit dem Namen das Rudel gebildet, welche ebenfalls die Wahrheit finden soll.