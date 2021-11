«Eldorado KaDeWe»: Premiere der ARD-Serie an Weihnachten

TV-News

Die Serie stellt das berühmte Kaufhaus KaDeWe in den Mittelpunkt.

Die Serie «Eldorado KaDeWe» wird an Weihnachten ihre Premiere bei der ARD feiern. Wie der Sender bekannt gab, strahlt man die insgesamt sechs Episoden am 25. und 27. Dezember aus. Am Heiligen Abend wird die komplette Serie zudem bereits in der Mediathek verfügbar sein.«Eldorado KaDeWe» spielt in den 20er Jahren in Berlin. Als Schauplatz der Handlung dient das weltberühmte Luxuskaufhaus KaDeWe. Hier treffen eines Tages die Verkäuferin Hedi und Fritzi, die Tochter des KaDeWe-Besitzers Adolf Jandorf, aufeinander. Die beiden verlieben sich auf den ersten Blick und beginnen entgegen aller Widerstände eine leidenschaftliche Beziehung.Die Hauptrollen der Hedi und Fritzi spielen Valerie Stoll und Lia von Blarer. Darüber hinaus gehören auch Joel Basman und Damian Thüne zu den Hauptdarstellern. Die Inszenierung der sechs Episoden übernahm Julia von Heinz, die gemeinsam mit John Quester, Sabine Steyer-Violet und Oskar Sulowski auch die Drehbücher geschrieben hat.